BİM’e yarın 49 TL’lik ürünler geliyor! Poşetlerinizi hazırlayın! BİM aktüel 24 Mart 2023 kataloğu! 48 parça yemek takımı, 50x80 cm baş havlusu...

BİM'in beklenen aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 23 Mart 2023 tarihli katalogda ağırlıklı olarak mutfak ürünleri ve yatak odası ihtiyaçları yer alıyor. Cuma günü satışa koyulacak kampanyalı ürünlerin tümüne haberimizde yer verdik. Peki bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? 48 parça yemek takımı kaç TL? 50x80 cm baş havlusu ne kadar? İşte BİM aktüel 24 Mart 2023 kataloğu fiyat listesi.