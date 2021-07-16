BİM'de şen şakrak edecek indirimler! BİM 16 Temmuz aktüel kataloğunda sürpriz kapınızı çalacak!
BİM'de taptaze fırsatlar bugün sabah saatleriyle birlikte raflardaki yerini aldı. BİM 16 Temmuz 2021 aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin fiyat listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Pek çok kategoride indirim dikkat çekerken Fakir Buharlı Temizleme Makinesi, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Starcom Kablosuz Motorlu Toz Alıcı, Dexim Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh, Linksmart Boyun Fanı, Martı Çocuk Mevlana'dan Çocuklara Hikaye Kitapları, Piccolo Mondi Sevimli Hayvanlar, Pilsan El Arabalı Plaj Seti, Chef's 10'lu Kavanoz Kapağı, Paşabahçe 6 Kişilik Dantel Çay Takımı ürün fırsatları bu sabah başladı.
16.07.2021 09:51
- Son Güncelleme: 16.07.2021 09:51
BİM'de şen şakrak edecek indirimler! BİM 16 Temmuz 2021 aktüel kataloğunda yer alan yeni ürünler merak konusu oldu. BİM'de bu hafta 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Fakir Buharlı Temizleme Makinesi, Dijitsu Vantilatör, Linksmart Boyun Fanı, Schwartz Işıklı Vakumlu Haşere Öldürücü, Starcom Kablosuz Motorlu Toz Alıcı, Dexim Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh, LAV Kapaklı Küçük Cam Kavanoz, Piccolo Mondi Figürlü Sürtmeli ATV, Püsküllü Banyo Paspas Seti 2'li, Casilda Home 3'lü Kapaklı Saklama Kabı, Casilda Home Bardaklı Başucu Sürahisi, Çok Amaçlı Kapitoneli Yatak Örtüsü Çift Kişilik, Starcom Kablosuz Motorlu Toz Alıcı ürünleri ön plandaki yerini almaya başladı.