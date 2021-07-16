BİM'de şen şakrak edecek indirimler! BİM 16 Temmuz aktüel kataloğunda sürpriz kapınızı çalacak!

BİM'de şen şakrak edecek indirimler! BİM 16 Temmuz 2021 aktüel kataloğunda yer alan yeni ürünler merak konusu oldu. BİM'de bu hafta 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Fakir Buharlı Temizleme Makinesi, Dijitsu Vantilatör, Linksmart Boyun Fanı, Schwartz Işıklı Vakumlu Haşere Öldürücü, Starcom Kablosuz Motorlu Toz Alıcı, Dexim Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh, LAV Kapaklı Küçük Cam Kavanoz, Piccolo Mondi Figürlü Sürtmeli ATV, Püsküllü Banyo Paspas Seti 2'li, Casilda Home 3'lü Kapaklı Saklama Kabı, Casilda Home Bardaklı Başucu Sürahisi, Çok Amaçlı Kapitoneli Yatak Örtüsü Çift Kişilik, Starcom Kablosuz Motorlu Toz Alıcı ürünleri ön plandaki yerini almaya başladı.