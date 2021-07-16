Fiat Egea'nın Temmuz ayı fiyat listesi açıklandı! Fiat Egea Sedan Hatchback ve binlerce lira indirim! %0.99 faiz...

Fiat Egea modellerinin Haziran ve Temmuz ayındaki kampanyalı satış fiyatlarını karşılaştırdığımızda, bazı modellerde fiyatların yine arttığını görüyoruz. Fiat 500L modellerinde cazip fiyatlar sunuluyor. 2020 model Fiat 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel modelini 186.100 TL'ye, Fiat 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel modelini ise 196.100 TL'ye satın alabilir, aynı zamanda 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi imkanından da yararlanabilirsiniz. Türkiye'de satışta olan en ucuz sıfır araçlardan olan Fiat Panda Urban 1.2 69 HP Benzin Manuel modeline kampanya kapsamında 6.000 TL indirimle 139.000 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.