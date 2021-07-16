Fiat Egea'nın Temmuz ayı fiyat listesi açıklandı! Fiat Egea Sedan Hatchback ve binlerce lira indirim! %0.99 faiz...
Fiat'ın en tanınmış modellerinden olan ve ülkemizde Bursa'da imal edilen Fiat Egea, Temmuz ayı itibarıyla yeni zamlı fiyatlarıyla müşterileriyle buluşuyor. Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle satılıyor. Fiat Egea Sedan Easy Temmuz ayındaki 2.000 TL'lik zamma karşın hala en cazip fiyat performans aracı olmaya devam ediyor. Fiat Egea Easy modelini Temmuz ayında 159.900 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Temmuz ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.
Fiat Egea modellerinin Haziran ve Temmuz ayındaki kampanyalı satış fiyatlarını karşılaştırdığımızda, bazı modellerde fiyatların yine arttığını görüyoruz. Fiat 500L modellerinde cazip fiyatlar sunuluyor. 2020 model Fiat 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel modelini 186.100 TL'ye, Fiat 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel modelini ise 196.100 TL'ye satın alabilir, aynı zamanda 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi imkanından da yararlanabilirsiniz. Türkiye'de satışta olan en ucuz sıfır araçlardan olan Fiat Panda Urban 1.2 69 HP Benzin Manuel modeline kampanya kapsamında 6.000 TL indirimle 139.000 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.
2021 Temmuz Fiat Kampanyası Detayları
Fiat Egea Sedan Easy Temmuz ayındaki 2.000 TL'lik zamma rağmen hala en cazip fiyat performans aracı olmaya devam ediyor. Fiat Egea Easy modelini Temmuz ayında 159.900 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Temmuz ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.
%50 Ötv dilimindeki nadir SUV araçlardan olan Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT Benzin Manuel modelini Temmuz ayı kampanyası kapsamında 231.000 TL fiyatla satın alabilirsiniz.
Fiat 500L modellerinde cazip fiyatlar sunuluyor. 2020 model Fiat 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel modelini 186.100 TL'ye, Fiat 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel modelini ise 196.100 TL'ye satın alabilir, aynı zamanda 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi imkanından da yararlanabilirsiniz.
Türkiye'de satışta olan en ucuz sıfır araçlardan olan Fiat Panda Urban 1.2 69 HP Benzin Manuel modeline kampanya kapsamında 6.000 TL indirimle 139.000 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.