BİM’de 15,90’a düştü! 11 Ocak BİM aktüel kataloğunda çeşitli temizlik ürünlerinde fırsatlar! Pril 3’lü Temizlik Paketi...

BİM marketler özellikle Salı ve Cuma günleri dolup taşıyor ve aktüel ürünlerdeki indirimlerden faydalanmak isteyenler sabah erken saatlerde kuyruk oluşturuyor. 11 Ocak BİM aktüel kataloğunda gıda ve temizlik ürünlerindeki kampanyalar oldukça dikkat çekiyor ve şimdiden incelemek stoklar tükenmeden alacaklarını belirlemek isteyenler için haberimizde yer verdik. Performans markalı şekersiz pek çok lezzet ürünlerinde uygun fiyatlar sizleri bekliyor. İşte güncel BİM katalog!