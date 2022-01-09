Erken emeklilikte yeni formül! Bunlara dikkat eden yaşadı, SGK’ya dilekçe vermeyi unutmayın! Prim günü eksik olanlar…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta başlangıç tarihi, yaş, ödenen primler gibi şartların tamamlanıp tamamlanmadığını inceliyor ve ona göre emeklilik hakkı sunuyor. Prim günü eksik olanlar ve sigortasının başladığı tarihi öne çekmek isteyen vatandaşlar borçlanma yolu ile bunu yapabiliyor. Bu müjdeli haberin ardından detaylar yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı ve emeklilik tarihinin nasıl öne çekilebileceği merak ediliyor. Erken emeklilik formüllerini haberimizden öğrenebilirsiniz.