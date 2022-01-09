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Haberler Ekonomi Erken emeklilikte yeni formül! Bunlara dikkat eden yaşadı, SGK’ya dilekçe vermeyi unutmayın! Prim günü eksik olanlar…

Erken emeklilikte yeni formül! Bunlara dikkat eden yaşadı, SGK’ya dilekçe vermeyi unutmayın! Prim günü eksik olanlar…

Emekli olmak milyonlarca çalışanın en büyük hayali ve uzun yıllar çalışma hayatında sigortalı olarak hizmet verdikten sonra yaklılığını rahat bir şekilde geçirmek istiyor. Emeklilik tarihini öne çekmek isteyen vatandaşlar borçlanma yoluyla bunu gerçekleştirebiliyor. Prim günü eksik olanlar ve sigortasının başladığı tarihi öne çekmek isteyenler borçlanma yoluyla bunu mümkün kılabilir. SGK'ya dilekçe vermeyi unutmamak gerekiyor ve bu durumda askerlik ve doğum borçlanmasının yanı sıra hangi formüllerle erken emekli olunabiliyor? İşte ayrıntılar!

09.01.2022 11:21 - Son Güncelleme: 09.01.2022 11:21
Erken emeklilikte yeni formül! Bunlara dikkat eden yaşadı, SGK’ya dilekçe vermeyi unutmayın! Prim günü eksik olanlar…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta başlangıç tarihi, yaş, ödenen primler gibi şartların tamamlanıp tamamlanmadığını inceliyor ve ona göre emeklilik hakkı sunuyor. Prim günü eksik olanlar ve sigortasının başladığı tarihi öne çekmek isteyen vatandaşlar borçlanma yolu ile bunu yapabiliyor. Bu müjdeli haberin ardından detaylar yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı ve emeklilik tarihinin nasıl öne çekilebileceği merak ediliyor. Erken emeklilik formüllerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

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Erken emeklilikte yeni formül! Bunlara dikkat eden yaşadı, SGK’ya dilekçe vermeyi unutmayın! Prim günü eksik olanlar…

Kadınların doğumdan sonra prim ödemeden geçirdikleri süreler.

Er veya erbaş olarak silah altında geçen süreler.

Erken emeklilikte yeni formül! Bunlara dikkat eden yaşadı, SGK’ya dilekçe vermeyi unutmayın! Prim günü eksik olanlar…

4/C statüsündeki kamu çalışanlarının mevzuata uygun kullandıkları aylıksız izin sürelerinin tamamı.

Yurt içinde ya da yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri.

Erken emeklilikte yeni formül! Bunlara dikkat eden yaşadı, SGK’ya dilekçe vermeyi unutmayın! Prim günü eksik olanlar…

Avukatlık stajını yapanların 1 yıla kadar olan normal staj süreleri.

Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan ve beraat edenlerin tutuklulukta geçen süreleri.

Erken emeklilikte yeni formül! Bunlara dikkat eden yaşadı, SGK’ya dilekçe vermeyi unutmayın! Prim günü eksik olanlar…

Sendikalı işçilerin grev ve lokavtta geçen süreleri.

Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri.

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