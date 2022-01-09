Erken emeklilikte yeni formül! Bunlara dikkat eden yaşadı, SGK’ya dilekçe vermeyi unutmayın! Prim günü eksik olanlar…
Emekli olmak milyonlarca çalışanın en büyük hayali ve uzun yıllar çalışma hayatında sigortalı olarak hizmet verdikten sonra yaklılığını rahat bir şekilde geçirmek istiyor. Emeklilik tarihini öne çekmek isteyen vatandaşlar borçlanma yoluyla bunu gerçekleştirebiliyor. Prim günü eksik olanlar ve sigortasının başladığı tarihi öne çekmek isteyenler borçlanma yoluyla bunu mümkün kılabilir. SGK'ya dilekçe vermeyi unutmamak gerekiyor ve bu durumda askerlik ve doğum borçlanmasının yanı sıra hangi formüllerle erken emekli olunabiliyor? İşte ayrıntılar!
09.01.2022 11:21
- Son Güncelleme: 09.01.2022 11:21
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta başlangıç tarihi, yaş, ödenen primler gibi şartların tamamlanıp tamamlanmadığını inceliyor ve ona göre emeklilik hakkı sunuyor. Prim günü eksik olanlar ve sigortasının başladığı tarihi öne çekmek isteyen vatandaşlar borçlanma yolu ile bunu yapabiliyor. Bu müjdeli haberin ardından detaylar yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı ve emeklilik tarihinin nasıl öne çekilebileceği merak ediliyor. Erken emeklilik formüllerini haberimizden öğrenebilirsiniz.