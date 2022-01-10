10 Ocak İŞKUR açık iş ilanları meslek listeleri! En az ilkokul mezunu alım yapılacak! Beden işçisi, temizlik, güvenlik görevlisi…
Yeni yılın başlamasıyla birlikte iş bulma hayali olan vatandaşlar 2022 yılı Ocak ayı güncel İŞKUR ilanlarını araştırmaya başladı. Çalışmak istediği kadro üzerinden kendine uygun şartlarda iş bulmak isteyenler İŞKUR sitesine üye olarak adım adım istediği işe yaklaşabiliyor ve yapılması gerekenleri haberimizde derledik. 9 Ocak İŞKUR açık iş ilanları meslek listelerinde beden işçisi, temizlik, güvenlik görevlisi gibi daha pek çok açık kadrolar yer alıyor ve istenilen şartlar da farklılık gösteriyor.
Meslek sahibi olmak isteyen binlerce kişi İŞKUR sayesinde hayallerindeki işe kavuşurken 2022 yılının başlamasıyla birlikte güncel ilanlar merak edildi. 10 Ocak İŞKUR açık iş ilanları meslek listelerini haberimizde derledik ve aradığınız ilana nasıl ulaşabileceğinizi tek tek belirttik. Beden işçisi, temizlik, güvenlik görevlisi, sekreterlik, büro işçisi gibi farklı mesleklerde ve Türkiye genelinde farklı illerde alımlar yapılacak, İŞKUR üzerinden güncel iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Her bir mesleğin ve şirketin kendi belirlediği aranan nitelikler farklılık gösteriyor. Üniversite mezunu olma şartı aranan kadroların yanı sıra en az ilkokul mezunu alım da yapılacak.
İŞKUR İŞ ARAMAK İÇİN BU ADIMLARI İZLEYİNİZ:
İş arayanların, güncel İŞKUR iş ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekmektedir.
Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;
• İşyeri unvanını girin.
• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.
Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.
İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?
İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur'un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.
İşkur profili oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar:
- Online olarak İşkur profili oluşturmak için İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.