BİM’de 12,50 TL’ye satın alınabilecek! Alışveriş çantasını alan yarın BİM’e koşacak! Birbirinden çeşitli cam ürünlerinde fırsatlar…

BİM'de bu Cuma yine ekonomik fırsatlar vatandaşları bekliyor olacak. Mutfakta sunumlarınızda yardımcı olacak ve şık duracak çeşitli borcam ürünleri, televizyon ve telefon fırsatı, giyim ürünlerinden banyo paspasına, ütü masasından küçük ev aletlerine, oyuncak çeşitlerinden kol saatine, ısıtıcıdan termosa ihtiyacınız olan ürünlere bütçeye uygun fiyatlarla ulaşabilirsiniz. Evine en yakın BİM şubesine gidecek olan vatandaşlar stoklar bitmeden alacaklarını belirlemek istiyor ve neler olduğunu merak ediyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 11 Şubat'ta yer alan ürünleri haberimizden görebilirsiniz.