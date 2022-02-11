2022 zammı ile birlikte emekli maaş miktarı ne kadar oldu? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama…Ne kadar emekli maaşı alabilirim?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) şartlarını taşıyan vatandaşlar uzun yıllar çalışma hayatında verdikleri emeğin karşılığını emeklilik hakkı ile alıyorlar. Ne kadar emekli maaşı alabilirim? 2022 zammı ile birlikte emekli maaş miktarı ne kadar oldu sorularının cevaplarını almak isteyenler ekonomi gündeminde detayları sıklıkla araştırıyor. 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama işlemini doğru bir şekilde yaparak 2022 yılı zamlarıyla birlikte emekli maaş miktarının ne kadar alınacağına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.
Yıllar boyunca sigortalı olarak çalışıp hizmet veren vatandaşların en merak ettiği ve öğrenmek istediği bilgiler arasında ne kadar emekli maaşı alacağı oluyor. Ne kadar emekli maaşı alabilirim? 2022 zammı ile birlikte emekli maaş miktarı ne kadar oldu? Sorularının yanıtları merak ediliyor. 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama işleminin detaylarını öğrenmek ve yeni yıl zamlarıyla birlikte emekli olunduğu zaman alınacak miktar ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Yaşlılık hayatını rahat geçirmek isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) emeklilik hakkı için istediği şartların neler olduğunu da bilmek istiyor. İşte detaylar!
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar da e-Devlet sisteminden alacakları maaşı öğrenebilirler. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli.
4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını 4B emeklileri gibi uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.