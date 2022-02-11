Hem kamu hem de özel bankalar veriyor! İşte faiz oranları... Bir yıl geri ödemesiz kredi imkanı! 10 yıl vade imkanı sunuyor!
İş dünyasını hareketlendirmek ve ekonomik bir nefes aldırmak amacıyla 3 ayrı pakette kullanıma sunulan Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile kredi imkanı araştırmaları hız kazandı. Vatandaşlar bu haberi duyunca hemen detayları merak etmeye başladı ve özellikle, geri ödeme şartları faiz oranları gibi bilgiler merak konusu oldu. Yeni kredi desteği bir yıl geri ödemesiz ve 10 yıl vade ile kredi imkanı sunuyor. Kredi Garanti Fonu (KGF) hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
11.02.2022 12:57
- Son Güncelleme: 11.02.2022 12:57
Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde bir yıl geri ödemesiz ve 10 yıl vadeli kredi ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Hem kamu hem de özel bankalar veriyor ve başvuru yapmak isteyenler özellikle faiz oranlarını ve geri ödeme şartlarını merak ediyor. Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile sağlanacak olan bu kredi paketi toplamda 60 milyar TL'ye ulaşacak. İş dünyasına rahat bir nefes aldıracak olan Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti faiz oranları belirlenirken üç ayrı pakette sunulacak. İşte ayrıntılar!