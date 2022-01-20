BİM şubelerinde 9,90 TL’den satılacak! Kış soğuklarında içinizi ısıtacak hobi ürünleri! 21 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu…

BİM'de bu Cuma yine birbirinden güzel ürünler sizleri bekliyor. Farklı kategoriden pek çok üründe fırsatlar var bütçenizi düşünen fiyatlar ön plana çıkıyor. BİM şubelerinde 9,90 TL'den satılacak olan pratik mutfak ürünlerinin yanı sıra Seramik Hamur Kili 12,90 TL, Kanaviçe Kiti 16,50 TL, beybi yumak 10,90 TL, Polar Eşofman Takımı 79,90 TL, Kumtel turbo fırın 499 TL'den satışa sunulacak. Stoklarla sınırlı olan BİM aktüel ürünlerini kaçırmamak için haberimizden inceleme yaparak alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.