Net getirisi virgülü virgülüne hesaplandı! Param durduğu yerde artsın diyen düğün bayram edecek! 32 günlük 10.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

ING Bank e-Turuncu Hesap

ING Bank yüksek hoş geldin faizi ile TL birikimlerini değerlendirmek isteyenlere özel cazip seçenekler sunuyor. İlk defa Mobil'den ING Bank müşterisi olacaklara öze %21'e varan faiz oranları ile 90 gün boyunca birikimlerini yüksek faizlerle değerlendirmek isteyenlere avantajlı teklifler sunuluyor. Her zaman ekstralı faiz oranlarından da yararlanarak 32 günlük kısa vadeler başta olmak üzere daha uzun vadelerde de avantajlar sağlanıyor. 32 gülük en yüksek mevduat faiz oranına sahip hesaplardan biri olan ING Bank e – Turuncu ile 10 bin TL mevduat için aylık 175 TL net kazanç elde edilmesi bu sayede mümkün hale getirilmiştir.