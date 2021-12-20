BİM şubelerinde 6,90 TL’ye kadar düştü! 21 Aralık Salı BİM indirimlerinde damaklarınızı şenlendirecek lezzetler yer alıyor!

BİM aktüel ürünler her Salı ve Cuma satışa sunuluyor vatandaşlar önceden yayınlanan kataloğu araştırırak alacaklarının listesini yapmak istiyor. Bu noktada 21 Aralık Salı BİM indirimleri merak konusu oldu ve haberimizde sizler için derledik. Temel gıda ürünlerinden atıştırmalıklara, kış için şifa olacak bal çeşitlerinden kemik suyuna, şekerlemelerden kahvaltılık ürünlere, kefirden süte pek çok lezzette bütçeye uygun fiyatlar sizleri bekliyor. BİM aktüel indirimlerini haberimizden inceleyebilirsiniz.