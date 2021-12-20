BİM şubelerinde 6,90 TL’ye kadar düştü! 21 Aralık Salı BİM indirimlerinde damaklarınızı şenlendirecek lezzetler yer alıyor!
Salı ve Cuma günleri evinin yakınındaki marketlere giden vatandaşlar aktüel ürünlerde yer alan fırsatların neler olduğunu merak ediyor. 21 Aralık Salı BİM indirimlerinde damaklarınızı şenlendirecek lezzetler yer alıyor hem de bütçenize uygun fiyatlarla dikkat çekiyor. Dost Plus Multivitamin Süt 1 litre BİM şubelerinde 6,90 TL'ye kadar düştü. Milka markalı birbirinden güzel atıştırmalıklar hem çocukları hem yetişkinleri sevindirecek. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak çeşit çeşit bitki çayları da ön plana çıkıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizden inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.
20.12.2021 15:48
- Son Güncelleme: 20.12.2021 15:51
BİM aktüel ürünler her Salı ve Cuma satışa sunuluyor vatandaşlar önceden yayınlanan kataloğu araştırırak alacaklarının listesini yapmak istiyor. Bu noktada 21 Aralık Salı BİM indirimleri merak konusu oldu ve haberimizde sizler için derledik. Temel gıda ürünlerinden atıştırmalıklara, kış için şifa olacak bal çeşitlerinden kemik suyuna, şekerlemelerden kahvaltılık ürünlere, kefirden süte pek çok lezzette bütçeye uygun fiyatlar sizleri bekliyor. BİM aktüel indirimlerini haberimizden inceleyebilirsiniz.