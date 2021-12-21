Tarih verildi: Yüzde 5 zam, enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark + refah payı... Memur, memur emeklisi zammı için görüşmeler başlıyor!
Emekli, memur, memur emeklisi zammı için kritik haftaya girildi. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği ek zamla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin 4 bin 250 lira olacağını duyurmasının ardından emekli, memur, memur emeklilerimin heyecanı iyice arttı. Malum Ocak ayı zam ayı. Memur ve memur emeklileri maaş ve aylıklarına gelecek ek zam oranlarını beklerken tarih verildi.
2022 yılı asgari ücreti belirlenirken gözler emekli, memur, memur emeklisi zammına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve emekliler için sevindiren açıklamalar yapmaya devam ediyor. Yaklaşık 18 milyon vatandaşın gözü kulağı ocak ayında yapılacak ek zamda. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zamlı maaşlar da belli olacak. Yeni yılda yüzde 5 zam, 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark ödenecek. Ayrıca sosyal refah düzenlemesi de ayarlanacak. Memur ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği tarih ise duyuruldu. İşte detaylar...
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR...
Bakan Vedat Bilgin, kamu çalışanları için enflasyonun üzerinde bir ücret artışı olacağını duyurdu. Ek zam için görüşmelerin bu hafta yapılması bekleniyor.
Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak konuyla ilgili şunları söyledi:
"2022'inin dönemine yüzde 12'lik bir artış aldık. Ayrıca 2021 yılının ikinci yarısından sonraki enflasyon farkı da yansıyacak. Bu da ocak ayının 3'ünde belli olacak. 10'u geçen bir enflasyon artışı olmasını bekliyoruz. Memurun alım gücünü artırıcı bir artış masada belli olacak. Bizim beklentimiz yüzde 50'lileri çalışanların da görmesi. En azından asgari ücrete yapılan zam oranında beklentimiz talebimiz var."