Hesaplama sonuçları ve 2022 Ocak’ta hesabınıza yatacak zamlı maaş! 2022 emekli ve memura gelecek zamlar netleşti!

Söz konusu iyileştirmeler yapılmazsa SSK ve Bağ Kur emeklilerinin 2022 Ocak ayında alacakları maaşlar enflasyon rakamlarının üzerinde olacak. Memur ve memur emeklileri ise ek protokol ve 3600 ek gösterge ile daha yüksek oranda zam alabilecekler.

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