BİM, ŞOK, A101, MİGROS'tan flaş değişiklik! Artık marketlerde bu ürünlerin yerinde yeller esecek! Kabul edildiği an raflarda tozu kalacak! Sigara, cep telefonu...
Marketlerde bu ürünlerle ilgili karar kabul edildiğinde artık satışı yapılamayacak. Market zincirleri tarafından pek çok ürünün satışı aktif olarak yapılıyor. Özellikle teknoloji ürünleri her hafta yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl gündeme gelen taslağa göre marketlerde satılan bazı ürünlerin satışında değişim yaşanabilir ve zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayabilir. İşte BİM, ŞOK, A10, ŞOK, MİGROS ve diğer zincir marketlerle ilgili son gelişmeler...
03.10.2022 22:39 - Son Güncelleme: 03.10.2022 22:39
Büyük market zincirleri tarafınca bir çok ürünün satışı yapılıyor ve ilçelerde onlarca şubesinde satış gerçekleştiriyor. Son olarak marketler hakkında yeni bir karar alınma aşamasına gelindi. Ticaret Bakanlığı, geçen yıl ufak esnafı korumak için zincir marketlerle ilgili bir yönetmelik hazırlıyordu. Yönetmelikte yer edinen bilgilere gore marketlerin satışını yaptığı bazı ürünler artık raflarda yer almayacak.İşte detaylar...