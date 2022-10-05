Onay gelir gelmez tık diye hesaplara yatıyor! Emekliye kallavi promosyon kampanyası: Ziraat Bankası, Halkbank, İNG... 10 bin TL almak için son şans!
Ekim ayıyla birlikte hangi banka ne kadar promosyon veriyor iyice merak konusu oldu. Bu noktada güncel kampanyalar yoğun ilgi görüyor. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri hangi bankayı seçerse o bankadan ek ödeme alabilecek. Ancak bankanın emekli promosyon kampanyası olması gerekiyor. En yüksek promosyonu veren bankayı tercih ederek 10 bin TL ek ödeme alabilirsiniz. Başvuru tarihleri uzatıldı. İşte banka banka güncel promosyon kampanyaları...
Emeklililer için bankaların promosyon yarışı devam ediyor. Hem kamu hem de özel bankalar emeklilere maaşlarının yanında ek ödeme yapıyor. Maaşını dilediğiniz bankaya taşıyın hemen promosyon kampanyasından yararlanın! Ekim ayına girmemizle bankalar harekete geçti. Ve beklenen duyuru yapıldı. Emekli promosyonlarında kampanyalar güncellendi. Ekim ayı EMEKLİ PROMOSYONU ne kadar, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonuna devam eden bankalar hangilieri? 10 binin üzerinde promosyon müjdesi geldi. İşte detaylar...
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan müşterilere;
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.