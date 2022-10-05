Onay gelir gelmez tık diye hesaplara yatıyor! Emekliye kallavi promosyon kampanyası: Ziraat Bankası, Halkbank, İNG... 10 bin TL almak için son şans!

Emeklililer için bankaların promosyon yarışı devam ediyor. Hem kamu hem de özel bankalar emeklilere maaşlarının yanında ek ödeme yapıyor. Maaşını dilediğiniz bankaya taşıyın hemen promosyon kampanyasından yararlanın! Ekim ayına girmemizle bankalar harekete geçti. Ve beklenen duyuru yapıldı. Emekli promosyonlarında kampanyalar güncellendi. Ekim ayı EMEKLİ PROMOSYONU ne kadar, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonuna devam eden bankalar hangilieri? 10 binin üzerinde promosyon müjdesi geldi. İşte detaylar...