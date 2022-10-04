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Haberler Ekonomi 18 BİN TL'ye çıktı! Promosyonlarda Ekim bereketi! '3 yıl maaşı sizden alıyorum' sözünü veren SSK, Bağkur'luya çifter çifter ödeme! İş Bankası, Yapı Kredi, HSBC, Fibabanka...

18 BİN TL'ye çıktı! Promosyonlarda Ekim bereketi! '3 yıl maaşı sizden alıyorum' sözünü veren SSK, Bağkur'luya çifter çifter ödeme! İş Bankası, Yapı Kredi, HSBC, Fibabanka...

Emekliler amacıyla maaş dışında ek ödemeler son derece ehemmiyet arz ediyor. Bu anlamda promosyon ödemeleri mühim bir yer teşkil ediyor. Bu bağlamda bankalardan açıklama yapıldı. Promosyondan yararlanmak isteyen emekliler, banka değişiklığı yapmadan 3 sene vaktince bankalarında kaldıkları takdirde vaat edilen promosyondan yararlanabilecek. İşte ödeme miktarları ve detaylar!

takvim.com.tr
04.10.2022 16:33 - Son Güncelleme: 04.10.2022 16:33
Bu sefer 18 BİN TL! Promosyonlarda Ekim bereketi! ’3 yıl maaşı sizden alıyorum’ sözünü veren SSK, Bağkur’luya çifter çifter ödeme! İş Bankası, Yapı Kredi, HSBC, Fibabanka...

Emekliye promosyon ödemeleri, milyonlara 3 senede bir ek kazanç oluyor. 3 senelik taahhüt zamanı dolan emekliler ve yeni emekli olanlar istedikleri bankalara müracaat yaparak promosyon ödemesi alabiliyor. Peki, SSK SGK Bağ-Kur emekli promosyon ödemesi nasıl artırılır? Emekliler bilhassa parasal güçlüklerden bir nebze de olsa kurtuluyor. Emeklinin parasal yönden rahatlamasını sağlayacak olan 10.000 TL ek ödeme, zor günler yaşamış çoğu emekliye ilaç gibi gelecek. Promosyon taban tutarına artış müjdesi şu sıralar milyonlarca emeklinin gündemindeki konumunu koruyor. Ekim ayında büyük bir artış bekleniyor. İşte banka banka emekli promosyon miktarları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu sefer 18 BİN TL! Promosyonlarda Ekim bereketi! ’3 yıl maaşı sizden alıyorum’ sözünü veren SSK, Bağkur’luya çifter çifter ödeme! İş Bankası, Yapı Kredi, HSBC, Fibabanka...

EKİM AYI BANKA PROMOSYON KAMPANYALARI AÇIKLANDI

Kimi bankalar, Eylül ayı promosyon kampanyalarını Ekim ayı için de güncellerken, kimi bankalar da Eylül kampanyasını aynen devam ettiriyor. Öte yandan Ekim ayında da memur maaş promosyonları için kurumlardan açıklama geliyor.

Bu sefer 18 BİN TL! Promosyonlarda Ekim bereketi! ’3 yıl maaşı sizden alıyorum’ sözünü veren SSK, Bağkur’luya çifter çifter ödeme! İş Bankası, Yapı Kredi, HSBC, Fibabanka...

YENİLEYEREK RAKAMI YÜKSELTİN

Promosyon almak için 3 yıllık taahhüt şartını tamamlayanlar bu kampanyaları inceleyerek bir banka ile anlaşma yapıp 10 bin lirayı bulan emekli promosyonu alabiliyor.

Bu sefer 18 BİN TL! Promosyonlarda Ekim bereketi! ’3 yıl maaşı sizden alıyorum’ sözünü veren SSK, Bağkur’luya çifter çifter ödeme! İş Bankası, Yapı Kredi, HSBC, Fibabanka...

Ancak 2020 ve sonrasında promosyon anlaşması yapanların henüz süresi bitmedi. Özellikle 2020 yılında anlaşma yapanların aldığı promosyon rakamları bugün verilenlerin 10'da biri kadar yok.

Bu sefer 18 BİN TL! Promosyonlarda Ekim bereketi! ’3 yıl maaşı sizden alıyorum’ sözünü veren SSK, Bağkur’luya çifter çifter ödeme! İş Bankası, Yapı Kredi, HSBC, Fibabanka...

YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER ÇOK KOLAY

500 TL'den başlayıp 1.500 TL'ye kadar çıkan promosyonları alan emekliler şimdi yüksek paraları almak istiyor. Bunun için yapılması gereken işlemler çok kolay.

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