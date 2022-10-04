18 BİN TL'ye çıktı! Promosyonlarda Ekim bereketi! '3 yıl maaşı sizden alıyorum' sözünü veren SSK, Bağkur'luya çifter çifter ödeme! İş Bankası, Yapı Kredi, HSBC, Fibabanka...

Emekliye promosyon ödemeleri, milyonlara 3 senede bir ek kazanç oluyor. 3 senelik taahhüt zamanı dolan emekliler ve yeni emekli olanlar istedikleri bankalara müracaat yaparak promosyon ödemesi alabiliyor. Peki, SSK SGK Bağ-Kur emekli promosyon ödemesi nasıl artırılır? Emekliler bilhassa parasal güçlüklerden bir nebze de olsa kurtuluyor. Emeklinin parasal yönden rahatlamasını sağlayacak olan 10.000 TL ek ödeme, zor günler yaşamış çoğu emekliye ilaç gibi gelecek. Promosyon taban tutarına artış müjdesi şu sıralar milyonlarca emeklinin gündemindeki konumunu koruyor. Ekim ayında büyük bir artış bekleniyor. İşte banka banka emekli promosyon miktarları!