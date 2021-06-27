BİM-ŞOK-A101-MİGROS marketlerde yeni dönem! Getir alış veriş yap para iadeni al! 1 Ocak'ta başlıyor
BİM-ŞOK-A101-MİGROS marketlerde artık yeni dönem getir para iadesi al! Çevreye atılan çöpleri azaltmak ve geri dönüşüm oranını artırmak amacıyla, birçok ülke içecek ambalajlarının geri kazanımı için depozito iade sistemlerini hayata geçiriyor. Depozito sistemi sayesinde bu ülkelerdeki geri dönüşüm oranlarında kısa sürede ciddi artışlar gözlendi. Türkiye'de depozito sistemini uygulamaya başlayacak. Bu anlamda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'Ambalaj Atıklarının Yönetimi Mevzuatı'nın yenilendiğini belirterek, çevrenin korunması ve koruma çalışmalarının geliştirilmesi ana amacı ile düzenlenen yeni mevzuatın hayırlı olmasını diledi.
Ambalaj Atıklarının Yönetimi mevzuatı yenilendi. Yeni mevzuata göre 1 Ocak 2022 itibarıyla içecekler öncelikli olmak üzere belirlenecek diğer ambalajlı ürünler depozitolu olacak. 1 liraya satılan şişenin üzerinde yazan depozito ücreti, müşteri ürünü tükettikten ambalajını geri getirdiğinde iade edilecek.
AMBALAJLI ÜRÜNLERDE YENİ DÖNEM
"Yeni yönetmelik ile tüm ambalaj atıkları Sıfır Atık Yönetmeliği hükümleri esas alınarak sıfır atık yönetim sistemi dahilinde toplanacak, geri kazanılabilir nitelikli ambalaj atıkları düzenli depolama tesislerine gönderilemeyecek." diyen Kurum, yönetmelik ile ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetiminden sorumlu kişi veya kuruluşlar, bunların çevreye zararlı olabilecek etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla ve atık yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi hususunda sorumlu olacaklarını belirtti.
1 OCAK İTİBARİYLE BAŞLAYACAK!
Kurum açıklamasına şöyle devam etti:
Ambalajın ve ambalaj atığının üretiminden tasarımına, pazarlanmasından dağıtımına, yeniden kullanıma alınmasından geri kazanımına kadar tüm süreçlerde temiz ürün ve teknolojiler geliştirilerek çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önleme faaliyetleri uygulanacak.