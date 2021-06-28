Aylık 860 ve 1030 TL almak için vakit kaybetmeden bunları yapın! SGK tarafından PTT üzerinden hemen hesabınıza yatıyor!
Son dakika haberleri... Aylık 860 ve 1030 TL almak için vakit kaybetmeden bunları yapın! Peş peşe açıklanmış durumda.. Bu bağlamda asgari ücrete yapılan zammın ardından yaşlılık maaşında da artış oldu. Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi. 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. 65 yaşında olan vatandaşların iş gücü kaybı yaşaması nedeniyle herhangi bir işte çalışarak aylık gelirini elde etmesi çok mümkün değilken; aynı kişinin çocuklarından ya da devlet kanalından hiçbir geliri yoksa devreye 65 yaş aylığı giriyor.
Son dakika haberleri... 860 ve 1030 TL almak için hemen bunları yapın ve hesabınıza yatsın! 65 yaş maaşının ne kadar olduğu, yapılan zammın ardından belli oldu. Engellilere ödenen aylık ve kıdem tazminatına da düzenleme getirildi. Yaşlılık aylığı olarak da anılan bu maaş için 3 aylık maaşı, yaşlılık maaşı, 65 yaş maaşı gibi pek çok isim verilmektedir. Aylık geliri 482 liranın altında olan ve kendi parasıyla geçinemeyen kişilere verilen bu maaş artık 3 ayda bir olarak verilmiyor. Almak için ise, başvurular Kaymakamlık kanalıyla yapılmaktadır. Direkt olarak kaymakamlıklara ya da Kaymakamlıklar içerisinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabilirsiniz.
Yakacak Desteği
2003 yılından bu yana Türk kömür şirketleri tarafından sağlanan Kömür Syd vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin kış yakıt ihtiyaçlarını karşılamak için hane başına en az 500 kg yakıt yardımı dağıtılmıştır. Buna ek olarak, ülkemizin boş yeraltı kaynakları yoksul ailelere yönelik yakıt yardımı programı ile ekonomiye getirilmekte ve ulaşım sektörüne ve istihdama önemli bir katkı sağlanmaktadır.
Kira Yardımı
Gerekli şartları taşıyan tüm kişiler, yerinde gerçekleştirilen araştırmaların sonucunda kira yardımı alabiliyorlar. Valilik ve Kaymakamlıkların bünyesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurular yapılabiliyor. Kira yardımı, zorluk yaşayan ailelerin kira paralarını karşılayıp, bu yüklerini hafifletmek adına çok sayıda kurum ve kuruluşca sağlanıyor.
Ev Tamir Desteği
Özellikle evde duramayacak kadar hasar var ve tadilat tamirat gerekiyor ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığı ile ihtiyaca göre 15,20 ve 25.000 liraya kadar yardım edilmektedir. Kişiler aynı zamanda TC kimlik numarası ile dilekçe ve vakıflara başvuru yapması gerekmektedir.