O fiyata otomobil kalmadı! Vatandaşlar ters köşe oldu! Sıfır araç fiyatları üzdü! Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Kia, Hyundai, Opel, Nissan...

Sıfır araç fiyatları üzdü! O fiyata otomobil kalmadı! Fiyatları hızla yükselen sıfır araç modelleri artık ulaşılması güç bir hal almaya başladı. Otomotiv firmaları ise kullanıcıların ulaşabileceği birkaç modelinin fiyatlarını düşük tutmaya çalışıyor. Birçok marka ve model araçlarda bu başarılamasa da Renault, Fiat, Kia, Dacia, Citroen, Hyundai giriş seviye araç modellerinde uygun bir fiyat vermeye çaba gösteriyor. Bu modeller ise Türkiye'nin en ucuz sıfır arabaları olarak karşımıza çıkıyor. Peki 150 bin TL'nin altın sıfır araç modelleri hangileri? İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır araç modellerinin fiyatları…

28.06.2021 08:53 - Son Güncelleme: 28.06.2021 08:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





