BİM hafta sonu indirimli ürünleri belli oldu! Büyük kampanya başladı! Kapan alıp gidiyor! Çeyiz alışverişi yapacak olanlar akın etti

BİM'de bu hafta sonu yok yok! Çeyiz alışverişi yapmak isteyenler için ankastre set, buharlı ütü, erkek bakım seti, elektrikli süpürge, yemek masası, yolluk ve daha bir çok üründe büyük indirimler yapıldı. Çocuğu olanlar da yaşadı! BİM'de bu hafta sonu oyuncaklar da indirime girdi. Bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda kış da düşünüldü. Patikler, çoraplar, kalın pijama takımları, mont indirimden satışa çıkarıldı. İşte 19 Kasım'dan itibaren başlayacak olan indirimler...