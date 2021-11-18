Kilogramı 60 bin lira! Edirne’nin kaderini değiştirebilir: Üretici taleplere yetişemiyor Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü devreye girdi

Edirne'de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde bu yıl ilk kez üretimi yapılan, 'mucize bitki' olarak da adlandırılan safranın hasadı yapıldı. Enstitü müdürü Adnan Tülek, "Bu çalışmalar kapsamında bizler enstitü olarak değişik kurumlarla iş birliği halindeyiz.