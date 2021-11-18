Kilogramı 60 bin lira! Edirne'nin kaderini değiştirebilir: Üretici taleplere yetişemiyor Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü devreye girdi
Genellikle Safranbolu'da yetiştirilen ve kilogramı 60 bin liraya kadar satılan safran bu yıl ilk kez Edirne'de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde yetiştirildi. Edirne'de yaklaşık 4 yıldır safran üretimi yapan Hasan Artan da özellikle son dönemde taleplere yetişemediğini belirtti. Artan, "4 yıldır safran üreticiliği yapıyorum. Ben bu sene taleplere yetişemedim açıkçası çünkü çok istek oldu" diye konuştu. İşte Edirne'de yetiştirilen ve kilogramı 60 bin liradan satılan safranın detayları...
Edirne'de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde bu yıl ilk kez üretimi yapılan, 'mucize bitki' olarak da adlandırılan safranın hasadı yapıldı. Enstitü müdürü Adnan Tülek, "Bu çalışmalar kapsamında bizler enstitü olarak değişik kurumlarla iş birliği halindeyiz.
Enstitünün Karaağaç Mahallesi'ndeki bahçesinde gerçekleştirilen 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tarla Günü' kapsamındaysa safran hasadı yapıldı. Hasat etkinliğine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, üretici birlikleri temsilcileri, Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri ve çok sayıda üretici katıldı.
"ÇOK ÖZEL BİR BİTKİ"
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, safranın boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığını ve kilogramının 30 ile 60 bin lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.