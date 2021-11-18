18 Kasım son dakika faiz depremi: 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları güncellendi! Parasını bankada tutanlar dikkat: En fazla kazandıran banka.... Merkez Bankası'nın faiz karar sonrasında bankaların mevduat hesaplarına sunduğu faiz oranları da değişti. En yüksek mevduat faizi verme yarışına giren bankalar oranlarını değiştirdi. Son dakika karara göre, Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirdi. Peki, 32 günlük vadeli mevduat faizi ile 100.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL oldu? İşte banka banka 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları!