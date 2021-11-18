18 Kasım son dakika faiz depremi: 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları güncellendi! Parasını bankada tutanlar dikkat: En fazla kazandıran banka....
Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıkladı. Son dakika karara göre, Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirdi. Kritik faiz kararı sonrası bankaların kredi faiz güncellemeleri ve 32 günlük mevduat faiz oranları merak edilen konular arasında yer aldı. Parasını 32 günlük vadeli mevduat hesabına yatıracak olanlar için güncel faiz oranları yenilendi. Bankaların sağladığı vadeli mevduat hesabı faiz oranlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Merkez bankasının almış olduğu faiz kararları sonrası piyasaların ne yönde tepki verdiği merak ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz karar sonrasında bankaların mevduat hesaplarına sunduğu faiz oranları da değişti. Peki, 32 günlük vadeli mevduat faizi ile 100.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL oldu? İşte banka banka 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları haberimizde!
18.11.2021 14:58
- Son Güncelleme: 18.11.2021 14:58
18 Kasım son dakika faiz depremi: 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları güncellendi! Parasını bankada tutanlar dikkat: En fazla kazandıran banka.... Merkez Bankası'nın faiz karar sonrasında bankaların mevduat hesaplarına sunduğu faiz oranları da değişti. En yüksek mevduat faizi verme yarışına giren bankalar oranlarını değiştirdi. Son dakika karara göre, Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirdi. Peki, 32 günlük vadeli mevduat faizi ile 100.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL oldu? İşte banka banka 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları!
KASIM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI
Merkez Bankası, %16 olan faiz oranını 100 baz puan azaltarak %15'e indirdi.