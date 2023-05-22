BİM hafta içi kataloğu yayımlandı! Bu hafta (22-23-24-25 Mayıs 2023) BİM'de o ürünler indirimde! Kumtel markası fiyatları düşürdü...
BİM 22-23-24-25-26 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste yayımda! BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Büyük kampanyanın başlamasıyla hangi ürünlerde indirim olduğu araştırılmaya başlandı. BİM mağazalarında bu hafta Kumtel marka ürünlerde fiyatlar düştü. Kumtel Turbo Çift Cam Ankastre Set Siyah 4.499, 00 TL! İşte BİM yeni aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi.
22.05.2023 16:58 - Son Güncelleme: 22.05.2023 16:58