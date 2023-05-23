YENİ AİLE DESTEK ÖDEMESİ ne kadar, kaç TL? Sorgulama ekranı ve ödeme takvimi! Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Mayıs ayı Aile Destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merakla araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen Aile Destek ödemeleri her ayın ilk 10 gününde yatırılıyor. Söz konusu ödemeler hanedeki gelir durumuna göre 850-1250 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Peki, Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? YENİ AİLE DESTEK ÖDEMESİ ne kadar, kaç TL? Sorgulama ekranı, listesi ve ödeme takvimi!