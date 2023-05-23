EYT kademeli emeklilik için son tablo ortaya çıktı! 99-2000 sonrası sigorta girişliler için 2 kriter oluştu!

2000 sonrası kademeli emeklilik gelecek mi, kademeli emeklilik olacak mı?

EYT'ye takılanların 2023 başından itibaren 'kademeli' olarak emeklilik hakkı elde edebilmesine yönelik bir düzenleme yapılması üzerinde duruluyor, ancak henüz atılmış resmi bir adım yok.