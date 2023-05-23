EYT kademeli emeklilik için son tablo ortaya çıktı! 99-2000 sonrası sigorta girişliler için 2 kriter oluştu!
EYT (Erken Emeklilik Hakkı) konusu Türkiye gündeminden düşmüyor ve EYT'yi minimum farkla kaçıranlar için yeni bir emeklilik reformu beklentisi oluşuyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte, 2000 sonrası sigorta girişi olanlara yönelik düzenlemelerin geliştirilmesi için gözler kademeli emeklilik seçeneğine çevrildi. Bu seçenek, emeklilik sürecinde kademeli bir geçiş sağlayarak, EYT'yi kaçıran bireylerin daha erken emekli olma imkanı sunmayı hedefliyor. Peki, kademeli emeklilik şartları neler olacak ve uygulama hayata geçecek mi? İşte son çalışmalar...
23.05.2023 22:49 - Son Güncelleme: 23.05.2023 22:49
EYT düzenlemesi kapsamında milyonlarca kişiye emeklilik kapısı aralandı. İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 sonrası olanlara kademeli emeklilik için müjde bekleniyor. EYT kapsamı dışında kalanlar yeni emeklilik reformuna kilitlendi. Esnafın, çiftçilerin, annelerin aralarında olduğu geniş bir kitlenin yüzü gülecek. Peki, kademeli emeklilikte yaş ve prim şartı ne olacak? Yeni emeklilik reformu ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...