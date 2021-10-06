BİM 7 Ekim 2021 kataloğu! Yarın BİM mağazalarında ağızları açık bıraktıracak indirimler olacak! Beklediğiniz o ürünler öyle bir indirime girdi ki...

BİM 7 Ekim 2021 kataloğuna haberimizde yer verdik. Heyecanla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yarın BİM mağazalarında ağızları açık bıraktıracak indirimler vatandaşları bekliyor olacak. Vatandaşların heyecanla beklediği o ürünler öyle bir indirime girdi ki, duyanlar bayram edecek. Makyaj malzemelerinden, duş şampuanlarına, takılardan, protein tozlarına, minderlerden parfümlere pek çok üründe indirim yapıldı. İşte BİM 7 Ekim 2021 kataloğunun tamamı...