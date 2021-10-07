SGK’ya başvuru şartları ise… 25 yıl evli kalana müjde! Bu şartları tamamlayanlar çalışmadan emeklilik hakkı elde ediyor!

SGK'dan daha önce çalışmamış ev hanımlarına müjdeli bir haber geldi ve 25 yıl evli kalanlar emeklilik hakkını elde edebiliyor. Bunun için belirlenen şartları taşıyor olmak önemli, öne çıkan şartlar arasında 25 yıl boyunca evliliği sürdürmek geliyor. Ev hanımı olduğu için yıllarca çalışmamış ve sigorta primi ödenmemiş olsa da aylık düzenli olarak bu primleri ödeyenler Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sunduğu bu fırsattan yararlanabiliyor. Böylece emekli olup hayatını daha refah yaşama ve evine ekonomik olarak katkıda bulunma şansını da elde etmiş oluyor. İşte 25 yıllık evlilik sonrası SGK'ya emeklilik için başvurma şartları!