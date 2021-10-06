SON DAKİKA: Yavuz Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Yeni keşifler için istikamet: Karadeniz
Son dakika haberleri... Türkiye'nin yerli ve milli enerji hamlesinde önemli bir yere sahip olan Yavuz Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yavuz Sondaj Gemisi, petrol ve doğal gaz aramak için rotasını bir kez daha Karadeniz'e çevirdi. Geçiş sırasında Boğaz kenarında olanlar Yavuz'u ilgiyle takip ederken Kıyı Emniyeti Kurtarma römorku da eşlik etti.
06.10.2021 14:32
- Son Güncelleme: 06.10.2021 15:03
Yavuz sondaj gemisi, kule direklerinin sökümünün ardından petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
Burada geminin kule direklerinin sökümü gerçekleştirildi. Haydarpaşa Limanı'ndan saat 12.00 sıralarında hareket eden 'Yavuz' sondaj gemisi İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.