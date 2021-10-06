SON DAKİKA: Yavuz Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti! Yeni keşifler için istikamet: Karadeniz

2018 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketi tarafından satın alınan ve Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılan 'Yavuz' isimli gemi geçtiğimiz günlerde Haydarpaşa Limanı'na demirledi.