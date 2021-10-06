Vav TV İzle
Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Yavuz Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Yeni keşifler için istikamet: Karadeniz

SON DAKİKA: Yavuz Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Yeni keşifler için istikamet: Karadeniz

Son dakika haberleri... Türkiye'nin yerli ve milli enerji hamlesinde önemli bir yere sahip olan Yavuz Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yavuz Sondaj Gemisi, petrol ve doğal gaz aramak için rotasını bir kez daha Karadeniz'e çevirdi. Geçiş sırasında Boğaz kenarında olanlar Yavuz'u ilgiyle takip ederken Kıyı Emniyeti Kurtarma römorku da eşlik etti.

06.10.2021 14:32 - Son Güncelleme: 06.10.2021 15:03
SON DAKİKA: Yavuz Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti! Yeni keşifler için istikamet: Karadeniz

Yavuz sondaj gemisi, kule direklerinin sökümünün ardından petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Yavuz Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti! Yeni keşifler için istikamet: Karadeniz

Geminin boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.

SON DAKİKA: Yavuz Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti! Yeni keşifler için istikamet: Karadeniz

2018 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketi tarafından satın alınan ve Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılan 'Yavuz' isimli gemi geçtiğimiz günlerde Haydarpaşa Limanı'na demirledi.

SON DAKİKA: Yavuz Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti! Yeni keşifler için istikamet: Karadeniz

Burada geminin kule direklerinin sökümü gerçekleştirildi. Haydarpaşa Limanı'ndan saat 12.00 sıralarında hareket eden 'Yavuz' sondaj gemisi İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

SON DAKİKA: Yavuz Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti! Yeni keşifler için istikamet: Karadeniz

Gemi, yaklaşık 2 saatte boğaz geçişini Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü eşliğinde tamamladı.

SON DAKİKA