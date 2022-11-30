BİM 30 Kasım 2022 aktüel fiyat LİSTESİ! Çarşamba'nın indirimleri az evvel yayımlandı! 75'lisi 245 TL'ye satışa çıktı! Tereyağ, sucuk, cips, şeker...
BİM'de bu hafta pek çok üründe indirim uygulandı. BİM zincir marketleri her hafta Salı günü indirimlerini duyuruyor. Salı günü itibariyle yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İşte 30 Kasım 2022 BİM aktüel ürünler listesi tamamı...
30.11.2022 09:52 - Son Güncelleme: 30.11.2022 09:52
BİM'de bu haftanın aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı. BİM marketlerinde indirimli ürünler belli olurken, vatandaşlar kataloğu incelemek için harekete geçti. 7%'li Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Tableti 245 TL'ye satışa çıktı. Vatandaşlar Tereyağ, sucuk, cips, tavuk, mantı, şeker fiyatlarını da araştırıyor. Peki bu hafta hangi ürünlerde indirim yapıldı? İşte BİM 30 Kasım 2022 aktüel fiyat LİSTESİ.