2023 asgari ücreti belirleyecek 4 parametre! İşte 2023 asgari ücret için konuşulan zam formülleri
2023 Asgari ücreti belirlemek için maraton başlıyor. Görüşme takvimi 1 Aralık'ta belirlenecek. Komisyonun ilk toplantıyı haftaya yapması beklenirken, yeni ücret için 4 parametreye bakılacak. İşte 2023 asgari ücret için konuşulan zam formülleri
Milyonları ilgilendiren yeni asgari ücret için maraton başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret takviminin belirlenmesi için 1 Aralık'ta Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantıyı önümüzdeki hafta Çalışma Bakanlığı'nda yapması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, ay sonuna kadar 4 toplantı yaparak yeni ücreti belirleyecek.
İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak. Gerçekleşen ve hedef enflasyon verileri değerlendirilirken, bir refah payı da eklenecek. Yeni asgari ücretin ne kadar artacağı, ne kadar süre ile geçerli olacağı, vergi-prim gibi destekler olup olmayacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonrasında belli olacak.