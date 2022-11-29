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Haberler Ekonomi 2023 asgari ücreti belirleyecek 4 parametre! İşte 2023 asgari ücret için konuşulan zam formülleri

2023 asgari ücreti belirleyecek 4 parametre! İşte 2023 asgari ücret için konuşulan zam formülleri

2023 Asgari ücreti belirlemek için maraton başlıyor. Görüşme takvimi 1 Aralık'ta belirlenecek. Komisyonun ilk toplantıyı haftaya yapması beklenirken, yeni ücret için 4 parametreye bakılacak. İşte 2023 asgari ücret için konuşulan zam formülleri

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
29.11.2022 15:50 - Son Güncelleme: 29.11.2022 16:44
2023 asgari ücreti belirleyecek 4 parametre! İşte 2023 asgari ücret için konuşulan zam formülleri

Milyonları ilgilendiren yeni asgari ücret için maraton başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret takviminin belirlenmesi için 1 Aralık'ta Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantıyı önümüzdeki hafta Çalışma Bakanlığı'nda yapması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, ay sonuna kadar 4 toplantı yaparak yeni ücreti belirleyecek.

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2023 asgari ücreti belirleyecek 4 parametre! İşte 2023 asgari ücret için konuşulan zam formülleri

4 PARAMETRE ÖNEMLİ
Komisyonun çalışmalarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi ve işverenler ile yaptığı beklenti araştırmasının sonuçları önemli bir veri olacak.

2023 asgari ücreti belirleyecek 4 parametre! İşte 2023 asgari ücret için konuşulan zam formülleri

İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak. Gerçekleşen ve hedef enflasyon verileri değerlendirilirken, bir refah payı da eklenecek. Yeni asgari ücretin ne kadar artacağı, ne kadar süre ile geçerli olacağı, vergi-prim gibi destekler olup olmayacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonrasında belli olacak.

2023 asgari ücreti belirleyecek 4 parametre! İşte 2023 asgari ücret için konuşulan zam formülleri

HANGİ FORMÜLLER VAR?
2022 yılı enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 73.88 arasında yer alıyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen yaklaşık yüzde 30'luk ara zam da dikkate alınarak bir hesap yapılırsa, şöyle bir tablo ortaya çıkabilecek.

2023 asgari ücreti belirleyecek 4 parametre! İşte 2023 asgari ücret için konuşulan zam formülleri

- Temmuz artışı dikkate alınarak yüzde 65'lik yıllık enflasyon tahmini yansıtılırsa asgari ücret yüzde 35 artışla 5 bin 500 liradan 7 bin 425 liraya ulaşacak. Bunun üzerine de refah payı eklenecek.

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