BİM 27 HAZİRAN 2023 KATALOG! Bayram çikolatası: BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? Salı, Çarşamba, Perşembe günleri...
BİM hem 27 Haziran, hem de 30 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımladı. Bayrama özel indirimlerin de yer aldığı kataloglar yoğun ilgi görmeye başladı. İşte BİM'de haftanın indirimleri...
27.06.2023 11:57 - Son Güncelleme: 27.06.2023 11:59
BİM'de bu hafta neler var sorusu 27 Haziran kataloğunun yayımlanmasıyla birlikte belli oldu. Kule Tipi Vantilatör 649 TL, 5 Pervaneli Ayaklı Vantilatör 399 TL, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 15 TL'ye düştü. Ayrıca bayrama özel çikolata, şekerde de indirim başladı. İşte BİM kataloğu.