BİM 27 HAZİRAN 2023 KATALOG! Bayram çikolatası: BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? Salı, Çarşamba, Perşembe günleri...

BİM'de bu hafta neler var sorusu 27 Haziran kataloğunun yayımlanmasıyla birlikte belli oldu. Kule Tipi Vantilatör 649 TL, 5 Pervaneli Ayaklı Vantilatör 399 TL, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 15 TL'ye düştü. Ayrıca bayrama özel çikolata, şekerde de indirim başladı. İşte BİM kataloğu.