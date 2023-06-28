Az önce açıklandı! Başvuru yapanların hesaplarına geri ödemesiz 3.000 TL ve 5.000 TL arasında para yatıyor! Tek yapmanız gereken...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, evlerini kaybeden veya hasarlı durumda olan ev sahipleri ve kiracılar için devlet tarafından destek sağlanacağını duyurmuştur. Bu destek, afetzedelerin yaşadıkları zor durumları hafifletmeyi amaçlar. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre, yıkılan, acil yıkılması gereken, ağır hasarlı veya orta hasarlı olarak belirlenen afetzedelere 12 ay boyunca kira yardımı yapılacaktır. Bu kira yardımı, hem kiracılara hem de ev sahiplerine sağlanacaktır.
28.06.2023 10:24 - Son Güncelleme: 28.06.2023 10:24
6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonucunda birçok vatandaşımız maddi ve manevi kayıplar yaşadı. Özellikle en çok etkilenen bölgelerde, insanlar evlerini, iş yerlerini ve kazanç elde edebilecekleri alanları kaybederek farklı şehirlere taşınmak zorunda kaldı. Bu zorlu sürecin ardından, vatandaşların hayatlarına devam edebilmeleri adına maddi destek sağlanacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen ödemeler yapılacak.
Bu destek ödemelerine başvurular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. Başvurular, e-Devlet "afetzede barınma desteği" sayfası üzerinden yapılmaktadır.