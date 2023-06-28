Az önce açıklandı! Başvuru yapanların hesaplarına geri ödemesiz 3.000 TL ve 5.000 TL arasında para yatıyor! Tek yapmanız gereken...

6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonucunda birçok vatandaşımız maddi ve manevi kayıplar yaşadı. Özellikle en çok etkilenen bölgelerde, insanlar evlerini, iş yerlerini ve kazanç elde edebilecekleri alanları kaybederek farklı şehirlere taşınmak zorunda kaldı. Bu zorlu sürecin ardından, vatandaşların hayatlarına devam edebilmeleri adına maddi destek sağlanacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen ödemeler yapılacak.