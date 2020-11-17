Otomobil alacaklar dikkat! İşte 2020 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller
Araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ikinci el otomobillerdeki yüksek fiyatlar nedeniyle, sıfır arabaları araştırmaya başladı. 2020 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konuların başında güncel fiyatlar geliyor. Listede 300 bin liraya kadar olan modellere yer verildi. Liste fiyatlarına göre 100 bin liranın altında alınabilecek araç kalmazken, 150 bin lira altında sadece 6 model kaldı. İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2020 model otomobiller...
17.11.2020 12:45
- Son Güncelleme: 17.11.2020 12:45
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