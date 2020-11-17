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Otomobil alacaklar dikkat! İşte 2020 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ikinci el otomobillerdeki yüksek fiyatlar nedeniyle, sıfır arabaları araştırmaya başladı. 2020 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konuların başında güncel fiyatlar geliyor. Listede 300 bin liraya kadar olan modellere yer verildi. Liste fiyatlarına göre 100 bin liranın altında alınabilecek araç kalmazken, 150 bin lira altında sadece 6 model kaldı. İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2020 model otomobiller...

17.11.2020 12:45 - Son Güncelleme: 17.11.2020 12:45
Otomobil alacaklar dikkat! İşte en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listelendi.

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Otomobil alacaklar dikkat! İşte en ucuz sıfır otomobiller

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz otomobil modelleri...

Otomobil alacaklar dikkat! İşte en ucuz sıfır otomobiller

CİTROEN
YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 155.000 TL

Otomobil alacaklar dikkat! İşte en ucuz sıfır otomobiller

C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Kampanyalı fiyatı 291.500 TL

Otomobil alacaklar dikkat! İşte en ucuz sıfır otomobiller

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 192.500 TL

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