BES'ten ikinci emeklilik imkanı: OVP'de tarih verildi! Yeni sistem nasıl uygulanacak? Ne zaman hayata geçirilecek?

Türkiye'de bir süredir beklenen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi devreye alınıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Orta Vadeli Program'da da yer alan yeni dönem, 2025 yılının son çeyreğinde başlayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program'da (OVP) yeni sistem ile ilgili çalışma şu sözlerle yer aldı:

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NE DEĞİŞECEK?

Şu anda zorunlu olmayan ve 45 yaş altı çalışanlara uygulanan BES'teki (Bireysel Emeklilik sistemi) Otomatik Katılım Sistemi ikinci emeklilik olarak uygulanacak. Böylece çalışanlar işverenlerin de katılımı ile hem SGK'dan emekli olurken hem de ikinci bir emeklilik imkanına kavuşacak.

Mevcut sistemde çalışanlar her ay brüt ücretlerinin yüzde 3'ünü BES'e aktarıyor. Devlet bunun yüzde 30'u kadar katkı yapıyor ve birikimler değişik fonlarda artıyor. Bu sisteme işveren katkısı da gelecek. 10 yıl-56 yaş olarak şu anda uygulanan şartlar yerine gelince toplu para ya da emekli maaşı ödenecek.