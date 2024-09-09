A101'de beyaz eşya indirimi! 12 Eylül kataloğunda yeni mutfak ürünleri yayınlandı

A101, 12 Eylül 2024 tarihli aktüel ürün kataloğu ile bu hafta da cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Katalogda öne çıkan ürünler arasında özellikle müzik tutkunlarının ilgisini çekecek piyanolar ve motor tutkunlarına hitap eden motosikletler yer alıyor. JWIN Sapphire Sdp-215 Çekiç Aksiyonlu 88 Tuşlu Piyano 15.700 TL ve JWIN Sdp-88 88 Tuşlu Piyano 7.650 TL fiyatlarıyla satışa sunulurken, Kabin Boy PP Valiz 569 TL'den alıcılarını bekliyor.