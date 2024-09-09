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A101'de beyaz eşya indirimi! 12 Eylül kataloğunda yeni mutfak ürünleri yayınlandı

A101, 12 Eylül 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunu alışveriş severlerle buluşturdu. Bu hafta A101 mağazalarında ve online alışveriş sitesinde birçok farklı kategoride indirimli ürünler sunuluyor. Teknolojiden mobilyaya, ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpaze sunan katalogda öne çıkan ürünler arasında Lenovo Notebook 6.999 TL, Range Oyuncu Koltuğu 3.499 TL, Oyuncu Masası 1.799 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, APEC APX 200 cc Benzinli Motosiklet 99.990 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 23:10 Güncelleme Tarihi09 Eylül 2024, 23:10
A101’de beyaz eşya indirimi! 12 Eylül kataloğunda yeni mutfak ürünleri yayınlandı 1

A101, 12 Eylül 2024 tarihli aktüel ürün kataloğu ile bu hafta da cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Katalogda öne çıkan ürünler arasında özellikle müzik tutkunlarının ilgisini çekecek piyanolar ve motor tutkunlarına hitap eden motosikletler yer alıyor. JWIN Sapphire Sdp-215 Çekiç Aksiyonlu 88 Tuşlu Piyano 15.700 TL ve JWIN Sdp-88 88 Tuşlu Piyano 7.650 TL fiyatlarıyla satışa sunulurken, Kabin Boy PP Valiz 569 TL'den alıcılarını bekliyor.

A101’de beyaz eşya indirimi! 12 Eylül kataloğunda yeni mutfak ürünleri yayınlandı 2
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 12 EYLÜL 2024

📺 Elektronik Ürünler

  • 💻 Lenovo Notebook - 6.999 TL
  • 🖥️ Toshiba 65' 4K Ultra HD Android TV - 20.990 TL
  • 🖥️ Samsung 58' 4K Crystal UHD TV - 23.999 TL
  • 🖥️ Toshiba 50' Ultra HD Smart TV - 12.999 TL
  • 🖥️ Hi-Level 32' WebOS HD Ready TV - 4.999 TL

A101’de beyaz eşya indirimi! 12 Eylül kataloğunda yeni mutfak ürünleri yayınlandı 3

🪑 Mobilya ve Ofis Ürünleri

  • 🕹️ Range Oyuncu Koltuğu - 3.499 TL
  • 🖥️ Oyuncu Masası - 1.799 TL

🏍️ Taşıt ve Araç Ürünleri

  • 🛵 APEC APX 200 cc Benzinli Motosiklet - 99.990 TL

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