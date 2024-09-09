A101'de beyaz eşya indirimi! 12 Eylül kataloğunda yeni mutfak ürünleri yayınlandı

A101, 12 Eylül 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunu alışveriş severlerle buluşturdu. Bu hafta A101 mağazalarında ve online alışveriş sitesinde birçok farklı kategoride indirimli ürünler sunuluyor. Teknolojiden mobilyaya, ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpaze sunan katalogda öne çıkan ürünler arasında Lenovo Notebook 6.999 TL, Range Oyuncu Koltuğu 3.499 TL, Oyuncu Masası 1.799 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, APEC APX 200 cc Benzinli Motosiklet 99.990 TL fiyatıyla satışa sunulacak.