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ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM | En az 25.503 TL olacak! 2025'te kıdem tazminatı...

Aralık ayında belli olacak 2025 asgari ücret miktarı, milyonlarca çalışan tarafından heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde gelen yeni bilgiler ve veriler asgari ücrette refah payının eklenip eklenmeyeceği konusunda önemli ipuçları verdi. Peki, 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte en yeni oranlarla asgari ücret hesabı...

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 12:36 Güncelleme Tarihi10 Eylül 2024, 12:37
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM | En az 25.503 TL olacak! 2025’te kıdem tazminatı... 1

Aralık ayına az bir zaman kala "Yeni asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu milyonların gündeminde daha fazla yer almaya başladı. Hükümet tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan yüzde 41.5 yıl sonu enflasyon tahmini, Aralık ayında belirlenecek yeni asgari ücret üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM | En az 25.503 TL olacak! 2025’te kıdem tazminatı... 2

8 milyon asgari ücretli 2025 yılına yeni ücretle başlayacak.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM | En az 25.503 TL olacak! 2025’te kıdem tazminatı... 3

1 Ocak itibariyle artacak asgari ücret Aralık ayında belirlenecek.

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