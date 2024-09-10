ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM | En az 25.503 TL olacak! 2025'te kıdem tazminatı...

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Aralık ayına az bir zaman kala "Yeni asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu milyonların gündeminde daha fazla yer almaya başladı. Hükümet tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan yüzde 41.5 yıl sonu enflasyon tahmini, Aralık ayında belirlenecek yeni asgari ücret üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak.