BES'i olana hem emeklilik hem kredi: Yeni kolaylık başladı! Sistem nasıl uygulanacak?

1 Türkiye'de giderek büyüyen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yeni uygulamalarla daha cazip olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde devlet katkısının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkmasının ardından katılımcı sayısı artmaya başlayan BES'te 18 yaşından küçüklere de hak tanınmasıyla fon büyüklüğü 1 trilyon lirayı geçti. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, BES'e 9 milyon 61 bin 975 kişi dahil olurken, toplam fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 934 milyar liraya yaklaştı.

2 Çalışanların yararlandığı OKS'de ise 7 milyon 323 bin 573 katılımcı yer alırken, toplam fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 69 milyar lira civarında gerçekleşti. Böylelikle BES ve OKS'deki toplam fon büyüklüğü kurulduğu günden bu yana 1 trilyon 2 milyar 409 milyon liraya ulaşırken, toplam katılımcı sayısı 16 milyon 385 bin 548 kişiye yükseldi. Sektör, 2023 yılını BES ve OKS dahil 756 milyar 421.5 milyon lira fon büyüklüğü ve 15 milyon 979 bin 96 katılımcıyla tamamlamıştı.