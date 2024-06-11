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BES'i olana hem emeklilik hem kredi: Yeni kolaylık başladı! Sistem nasıl uygulanacak?

Bireysel Emeklilik Sistemi içinde olanlar birikimlerini bozmadan teminat göstererek kredi çekebilecek. Üstelik birikimleri yine artmaya devam edecek. Temmuz'da ise ihtiyaçlar için kısmi ödeme imkanı başlayacak.

FARUK ERDEM FARUK ERDEM takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 07:03 Güncelleme 11 Haziran 2024, 07:03
BES’i olana hem emeklilik hem kredi: Yeni kolaylık başladı! Sistem nasıl uygulanacak? 1

Türkiye'de giderek büyüyen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yeni uygulamalarla daha cazip olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde devlet katkısının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkmasının ardından katılımcı sayısı artmaya başlayan BES'te 18 yaşından küçüklere de hak tanınmasıyla fon büyüklüğü 1 trilyon lirayı geçti. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, BES'e 9 milyon 61 bin 975 kişi dahil olurken, toplam fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 934 milyar liraya yaklaştı.

BES’i olana hem emeklilik hem kredi: Yeni kolaylık başladı! Sistem nasıl uygulanacak? 2

Çalışanların yararlandığı OKS'de ise 7 milyon 323 bin 573 katılımcı yer alırken, toplam fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 69 milyar lira civarında gerçekleşti. Böylelikle BES ve OKS'deki toplam fon büyüklüğü kurulduğu günden bu yana 1 trilyon 2 milyar 409 milyon liraya ulaşırken, toplam katılımcı sayısı 16 milyon 385 bin 548 kişiye yükseldi. Sektör, 2023 yılını BES ve OKS dahil 756 milyar 421.5 milyon lira fon büyüklüğü ve 15 milyon 979 bin 96 katılımcıyla tamamlamıştı.

BES’i olana hem emeklilik hem kredi: Yeni kolaylık başladı! Sistem nasıl uygulanacak? 3

Yılbaşından bu yana katılımcı sayısı 406 bin 452 kişi, toplam fon büyüklüğü de 245 milyar 988.1 milyon lira artış gösterdi. BES'in son yıllardaki büyümesinde itici güç olan 18 yaş altında ise kısa sürede çok hızlı bir ivme ile her yaş grubundan çocuk ve gençlerde sözleşme sayıları artıyor.

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