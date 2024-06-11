100 TL indirim... 1 alana 1 bedava VERİLİYOR! 10-13 Haziran A101 aktüel kataloğu 2024!

A101, 13 Haziran 2024 tarihi itibarıyla yeni "Aldın Aldın" kampanya kataloğunu yayınladı. Bu taze katalogda, ev aletlerinden çocuk oyuncaklarına, elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine kadar çok çeşitli ürünlerde dikkat çekici indirimler bulunuyor. Ev ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak ve bütçenizi korumak için A101'in güncel kampanya kataloğunu incelemeyi ihmal etmeyin! İşte A101'in sunmuş olduğu aktüel ürünlerin detaylı listesi...
Bu güncel katalogda, elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine, çocuk oyuncaklarından ev aletlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde cazip indirimler sizi bekliyor.
10-13 HAZİRAN 2024 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
10 TL ALIŞVERİŞTE 100 TL İNDİRİM
1 KG PİLAVLIK PİRİNÇ 39,90 TL
24'li ORKİD PED 89,90 TL
1 ALANA 1 BEDAVA KAPMANYALARI