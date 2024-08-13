EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARINA 3 FARKLI TAHMİN! Merkez’in tahminleri hesapları değiştirdi! Memur ve emeklinin zamlı Ocak maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emekli bu yılın son zammını cebine koyarken, 2025 artışları için de ipuçları enflasyon tahminleriyle geliyor.

Merkez Bankası 'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini ve ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi hem memurların hem emeklilerin Ocak zammının ne kadar olabileceğini gösteriyor.

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yıla 11.68 puanlık refah payı dahil olmak üzere yüzde 49.25 zam ile başladı. Temmuz zammı ise yüzde 24.73 olarak gerçekleşti. Böylece bu yıl emeklilerin toplam artışları yüzde 86.16'yı buldu. Bunun yanı sıra bir artış da taban aylıkta yapıldı.