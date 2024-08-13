EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARINA 3 FARKLI TAHMİN! Merkez’in tahminleri hesapları değiştirdi! Memur ve emeklinin zamlı Ocak maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin Ocak zammı için ipuçları şimdiden gelmeye başladı. Enflasyon tahminleri merakla beklenen artış için yol gösterdi. Hem Merkez Bankası'nın tahminleri hem de Piyasa Katılımcıları Anketi 3 farklı oranı ortaya koyuyor. Peki Ocak ayında memurları, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini neler bekliyor? İşte bu sorunun yanıtı...
Milyonlarca memur ve emekli bu yılın son zammını cebine koyarken, 2025 artışları için de ipuçları enflasyon tahminleriyle geliyor.
Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini ve ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi hem memurların hem emeklilerin Ocak zammının ne kadar olabileceğini gösteriyor.