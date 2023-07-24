BENZİNE ZAM VAR MI SON DAKİKA? 24 Temmuz 2023 akaryakıt fiyat listesi! Benzin, motorin LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Shell, Opet, BP...

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,58 dolardan işlem görüyor. Güncel akaryakıt fiyatları otomobil sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Gelecek son zamla birlikte benzinin litresinin ne kadar, kaç TL olacağı merak konusu oldu. Peki Benzin, motorin LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Temmuz 2023 akaryakıt fiyat listesi: Shell, Opet, BP...