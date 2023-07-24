BENZİNE ZAM VAR MI SON DAKİKA? 24 Temmuz 2023 akaryakıt fiyat listesi! Benzin, motorin LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Shell, Opet, BP...
Güncel akaryakıt fiyatları gündemde sıkça araştırılır oldu. Brent petrol ve dolar kuru tarafındaki dalgalanmalarla değişen akaryakıt fiyatlarında son durum merak ediliyor. Son bilgilere göre benzine yeni zam yolda! Sektör temsilcileri yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geleceğini duyurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde milyonlarca araç sürücüsü internet arama motorlarında 'Benzin, motorin LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?' sorularına yanıt arıyor. İşte 24 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi: Shell, BP, Opet...
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,58 dolardan işlem görüyor. Güncel akaryakıt fiyatları otomobil sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Gelecek son zamla birlikte benzinin litresinin ne kadar, kaç TL olacağı merak konusu oldu. Peki Benzin, motorin LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Temmuz 2023 akaryakıt fiyat listesi: Shell, Opet, BP...
BRENT PETROLDE SON DURUM
Cuma günü 81,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 80,58 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,77 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları, yarın başlayacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde düşüşe geçti. Fed'in iki günlük toplantının sonunda faiz oranlarını 25 baz puan artırması bekleniyor. Yüksek faiz oranı ihtimalinin ekonomik koşulları kötüleştireceği ve yılın geri kalanında daha fazla artışa dair herhangi bir göstergenin petrol piyasalarını baskı altına alacağı endişeleri sürüyor.
Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de ekonomik büyümenin beklenen seviyede olmaması nedeniyle hükümetin ekonomiyi teşviklerle canlandırmaya çalışacağı öngörüleri, petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtladı. Hükümet geçen hafta, yakıt talebinin toparlanmasına yardımcı olabilecek tüketici harcamalarını destekleyeceğini, 10 sektörde büyümeyi teşvik etmek için plan yapacağını ve özel firmalara desteği artıracağını açıklamıştı.