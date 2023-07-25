Faiz yok ödeme 2 yıl sonra! Evlenecek çiftlere çifte müjde! Yeni evleneceklere 150 bin TL kredi şartları neler, başvuru nasıl yapılır? BANKA LİSTESİ!

2023 yılında Türkiye'de gündeme gelen ve sıkça araştırılan konulardan biri, evlilik kredisi detaylarıdır. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin aldığı kararlar doğrultusunda evlilik hazırlığı yapan çiftler, "Yeni evleneceklere 150 bin TL kredi şartları neler, başvuru nasıl yapılır? Evlilik kredisi veren bankalar hangileri?" gibi sorulara yanıt aramaktadır. Evlilik kredisinin temel özelliği, evlilik hazırlığı yapan çiftlere faizsiz olarak sağlanan 150 bin TL'lik kredi imkanıdır. Bu kredi, çiftlerin yeni ev kurma ve evlilik masraflarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla sunulmaktadır. Özellikle genç çiftlerin ev sahibi olma ve düğün masraflarını karşılayabilme imkanını artırmak için bu tür destekler sağlanır.
Yeni evlenecek çiftlere müjdeli haberler peş peşe geldi. 150 bin TL evlilik kredisi verilecek. Hem faizsiz hem 2 yıl geri ödemesiz! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim öncesi verilen müjde ile yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi imkanı sunulacak. Başvuruların detayları merak ediliyor. Bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısı ile araştırmalar hızlandı. Peki bir gelişme var mı? Yeni evleneceklere 150 bin TL kredi şartları neler, başvuru nasıl yapılır? Hangi bankalar verecek? İşte son durum ve başvuru detayları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu. Yeni evlilikleri teşvik etmek amacıyla Aile ve Gençlik Bankası üzerinden çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek.
EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Resmi bir açıklama yapılır yapılmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.