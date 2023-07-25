Faiz yok ödeme 2 yıl sonra! Evlenecek çiftlere çifte müjde! Yeni evleneceklere 150 bin TL kredi şartları neler, başvuru nasıl yapılır? BANKA LİSTESİ!

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Yeni evlenecek çiftlere müjdeli haberler peş peşe geldi. 150 bin TL evlilik kredisi verilecek. Hem faizsiz hem 2 yıl geri ödemesiz! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim öncesi verilen müjde ile yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi imkanı sunulacak. Başvuruların detayları merak ediliyor. Bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısı ile araştırmalar hızlandı. Peki bir gelişme var mı? Yeni evleneceklere 150 bin TL kredi şartları neler, başvuru nasıl yapılır? Hangi bankalar verecek? İşte son durum ve başvuru detayları...