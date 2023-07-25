Tarım Kredi 24-31 Temmuz 2023 FİYAT LİSTESİ! Ayçiçek yağı, un, bal, pasta malzemeleri... Kooperatif marketleri kapıları açtı gıda indirimi başladı!

Kooperatif marketleri kapıları açtı, Temmuz ayının son gıda indirimi başladı 24 - 31 Temmuz tarihleri arasında onlarca çeşit üründe indirim geçerli olacak. Peki hangi ürünlerde indirim var? Ayçiçek yağı, un, yoğurt, bal ne kadar, kaç TL oldu?
Tarım Kredi Kooperatif marketleri, yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! Her ay market alışverişi yapmak isteyenlere yönelik sunduğu avantajlı ürün ve hizmetleriyle vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm sunmaya devam eden Tarım Kredi Kooperatif marketleri 31 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli yeni indirimlerini duyurdu. Güncel yayınlanan aktüel ürünler kataloğunda, ayçiçek yağı, deterjan,yoğurt, peynir,bal, un ve diğer gıda ürünleri gibi birçok farklı kategoride ürünler yer alıyor. İşte 24-31 Temmuz 2023 fiyat listesi.
Pasta malzemelerinde yüzde 25 indirim,
Kaymak 34,90