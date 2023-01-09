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Haberler Ekonomi Benzine İNDİRİM müjdesi! 9 Ocak 2023 BRENT petrol ne kadar? 🚨 LPG, motorin, benzin fiyatları O TARİHTE ucuzluyor! ⛽ Shell, BP, Opet, Petrol ofisi...

Benzine İNDİRİM müjdesi! 9 Ocak 2023 BRENT petrol ne kadar? 🚨 LPG, motorin, benzin fiyatları O TARİHTE ucuzluyor! ⛽ Shell, BP, Opet, Petrol ofisi...

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu durumun ardından sosyal medyada benzine indirim geleceği iddiaları oldukça merak edildi. Peki, 9 Ocak 2023 benzine, motorine indirim mi geliyor? Güncel benzin fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

takvim.com.tr
09.01.2023 21:51 - Son Güncelleme: 09.01.2023 21:55
Benzine İNDİRİM müjdesi! 9 Ocak 2023 BRENT petrol ne kadar? 🚨 LPG, motorin, benzin fiyatları O TARİHTE ucuzluyor! ⛽ Shell, BP, Opet, Petrol ofisi...

9 Ocak 2023 benzin motorin (mazot), benzin fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte il il benzin fiyatları...

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Benzine İNDİRİM müjdesi! 9 Ocak 2023 BRENT petrol ne kadar? 🚨 LPG, motorin, benzin fiyatları O TARİHTE ucuzluyor! ⛽ Shell, BP, Opet, Petrol ofisi...

9 OCAK BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Benzin ve motorine indirim hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmelere sitemizden erişebilirsiniz.

Benzine İNDİRİM müjdesi! 9 Ocak 2023 BRENT petrol ne kadar? 🚨 LPG, motorin, benzin fiyatları O TARİHTE ucuzluyor! ⛽ Shell, BP, Opet, Petrol ofisi...

İSTANBUL

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 19,52 TL

Benzine İNDİRİM müjdesi! 9 Ocak 2023 BRENT petrol ne kadar? 🚨 LPG, motorin, benzin fiyatları O TARİHTE ucuzluyor! ⛽ Shell, BP, Opet, Petrol ofisi...

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 22,11 TL

Benzine İNDİRİM müjdesi! 9 Ocak 2023 BRENT petrol ne kadar? 🚨 LPG, motorin, benzin fiyatları O TARİHTE ucuzluyor! ⛽ Shell, BP, Opet, Petrol ofisi...

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 19,51 TL

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