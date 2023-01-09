Benzine İNDİRİM müjdesi! 9 Ocak 2023 BRENT petrol ne kadar? 🚨 LPG, motorin, benzin fiyatları O TARİHTE ucuzluyor! ⛽ Shell, BP, Opet, Petrol ofisi...
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu durumun ardından sosyal medyada benzine indirim geleceği iddiaları oldukça merak edildi. Peki, 9 Ocak 2023 benzine, motorine indirim mi geliyor? Güncel benzin fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
09.01.2023 21:51 - Son Güncelleme: 09.01.2023 21:55
9 Ocak 2023 benzin motorin (mazot), benzin fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte il il benzin fiyatları...