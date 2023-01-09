Mazot ve gübre desteği YATTI MI, 2023'te ne kadar oldu? Mazot ve Gübre Desteği Ocak ÖDEME LİSTESİ 2023! Ziraat Bankası - TC kimlik numarası sorgulama ekranı!
Mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih binlerce vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Çiftçi vatandaşlar ödemeleri beklerken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan son dakika bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 gübre mazot desteği ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
Gübre ve mazot desteği yattı mı sorusunun yanıtı son günlerde çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Mazot ve gübre destek ödemesi alan binlerce çiftçi ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Ocak ayına girmemizle beraber mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarihi merak ediyor. Peki, çiftçilere 2023 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...
Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere ödenecek olan mazot gübre desteği hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Kişci, ödeme tarihinin 6 ay öne çekildiğini duyurmuştu.
Mazot ve gübre destekleri ne zaman ödenecek?
Bakan Kirişci; "Çitfçi kayıt sistemine kayıtlı, hububat üreten çiftçilerimize 2022 mazot ve gübre desteklerini 2023 mart ayı yerine bu ay içinde ödeyeceğiz. Bitkisel üretimimizin 2022 yılında 127,6 milyon tona ulaşmasını bekliyoruz. Bu rakam bitkisel üretimde tüm zamanların rekoru olacaktır." dedi.
Mazot gübre desteği ne kadar?
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıklanan tarım desteklerinin çiftçilere ödemesi 2023 yılı bütçesinden yapılacak. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 75 lirası mazot, 46 lirası gübre olmak üzere 121 lira destek sağlanacak.