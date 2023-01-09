Mazot ve gübre desteği YATTI MI, 2023'te ne kadar oldu? Mazot ve Gübre Desteği Ocak ÖDEME LİSTESİ 2023! Ziraat Bankası - TC kimlik numarası sorgulama ekranı!

Gübre ve mazot desteği yattı mı sorusunun yanıtı son günlerde çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Mazot ve gübre destek ödemesi alan binlerce çiftçi ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Ocak ayına girmemizle beraber mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarihi merak ediyor. Peki, çiftçilere 2023 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...