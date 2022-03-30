📣BENZİN VE MOTORİNE YENİ İNDİRİM SİNYALİ! İstanbul, Ankara akaryakıta bu gece indirim var mı? 31 Mart 1 litre mazot kaç TL oldu? EPGİS fiyatlar

Benzin ve motorine yeni indirim sinyali geldi. İstanbul, Ankara akaryakıta bu gece indirim var mı? 31 Mart 1 litre mazot kaç TL oldu? sorularının yanıtları internet arama motorlarında günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. EPGİS güncel akaryakıt fiyatlarına haberimizde yer verdik. Uluslararası ürün fiyatlarının gerilemesi sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim yapıldı. 30 Mart itibariyle İstanbul'da motorin fiyatı 22,08 TL'ye düştü. 31 Mart itibariyle yeni bir indirim iddiası ortaya atıldı.