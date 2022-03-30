Başkan Erdoğan her gece yatmadan manda yoğurdu yediğini söylemişti! Samsun 23 bin manda sayısı ile Türkiye’de ilk sırada

Ayrıca Samsun'da manda yetiştiriciliğinin yanı sıra manda sütü üretimi ve tüketiminin arttırılması için birçok proje de eş zamanlı olarak yürütülüyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'de manda sayısı 2008 yılında 86 bin 297 baş iken, 2021 yılında 185 bin 574 başa kadar çıktı. Yine 2021 yılı TÜİK verilerine göre Samsun 23 bin 633 baş manda mevcudu ile Türkiye'de 1. sırada yer alıyor. Bu miktarın 11 bin 300'ü Bafra ilçesinde bulunuyor.

