Başkan Erdoğan her gece yatmadan manda yoğurdu yediğini söylemişti! Samsun 23 bin manda sayısı ile Türkiye'de ilk sırada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tokat'ta çiftçilerle buluşmasında her gece yatmadan manda yoğurdu yediğini söylemesi sonrasında manda yoğurduna ilgi arttı. Samsun da 23 bin 633 manda ile bu alanda Türkiye'de ilk sırada.
Öte yandan Samsun'da mandanın doğal yaşam alanı olan Kızılırmak Deltası, Bafra ilçesinde bulunurken, sınırları 19 Mayıs ve Alaçam ilçelerine dayanıyor ve delta içerisinde 9 bin-9 bin 500 baş manda yetiştiriliyor.
Ayrıca Samsun'da manda yetiştiriciliğinin yanı sıra manda sütü üretimi ve tüketiminin arttırılması için birçok proje de eş zamanlı olarak yürütülüyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'de manda sayısı 2008 yılında 86 bin 297 baş iken, 2021 yılında 185 bin 574 başa kadar çıktı. Yine 2021 yılı TÜİK verilerine göre Samsun 23 bin 633 baş manda mevcudu ile Türkiye'de 1. sırada yer alıyor. Bu miktarın 11 bin 300'ü Bafra ilçesinde bulunuyor.
325 ADET MANDA TOHUMLANDI
Suni Tohumlama Uygulamaları ile Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde Samsun'da manda türünde suni tohumlama uygulamaları yapıldı. Projenin amacı suni tohumlama uygulamaları ile yüksek verimli döller elde edilmesi, tabii tohumlamaya bağlı bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, döl verimine bağlı kayıpların azaltılması olarak belirlendi. 2020-2021 yılı çerçevesinde serbest veteriner hekimlerce 325 adet manda tohumlandı.
36 ADET DAMIZLIK MANDA BOĞASI DAĞITILDI
Damızlık Mandalarda Verimliliği Arttırma Projesi çerçevesinde manda combası dağıtımı gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde Alaçam ilçesine 8, Bafra ilçesine 17, 19 Mayıs ilçesine 5, Terme ilçesine 3, Vezirköprü ilçesine 3 adet olmak üzere 36 adet manda boğası dağıtımı yapıldı.