Para yardımı yapılıyor şahsen başvuru yapanların hesabına aktarılacak! e-Devlet başvuru ekranı! Ramazan ayında sosyal yardım ödemesi müjdesi!
Ramazan ayında sosyal yardım ödemesi dağıtılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından müjdeli haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için yardımda bulunuyoruz." açıklamasında bulundu. Buna göre Ramazan ayı öncesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktarıldı. Ödemelerden yararlanmak isteyenler detayları araştırmaya koyuldu. İşte başvurular hakkında bilgiler...
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yeni destek paketleri duyuruldu. Milyonlarca kişiye Ramazan yardımı geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi hanelerin ramazan ayındaki temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktardı. Bakan Derya Yanık detayları tek tek açıkladı. Peki; Ramazan yardımından kimler yararlanacak? İşte yeni destek kararının ayrıntıları...
Ramazan ayına az bir süre kala yeni destek paketi geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım ödemeleri için SYDV'ye 224 milyon TL ek kaynak verdi. SYDV İlanları başvurusu e-devlet üzerinden alınıyor. İhtiyaç sahibi hanelere sunulan sosyal yardımların nesnel, şeffaf ve hesap verilebilir biçimde gerçekleştiğini vurgulayan Derya Yanık "Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için yardımda bulunuyoruz. Bu doğrultuda SYDV'lere yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktardık." dedi.
Yanık, "Sosyal yardımlarımızdan kimlerin yararlanacağı, hangi şartlar gerekli tüm bunlar kanunen belirli. Yardımlarımızı sunarken, hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli olmakla birlikte, hane içindeki kişi başına düşen gelir, asgari ücret net tutarının 1/3'ünden az olan haneler sosyal yardımlarımızdan faydalanabiliyor" diye konuştu.
SYDV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf İlanlarına e-Devlet kanalı üzerinden başvuru yapabilirisiniz.
Aynı Vakfın eş zamanlı birden fazla aktif ilanının olması halinde sadece bir tanesine başvuru yapılabilir. İlgili Vakfın başka bir ilanına başvurabilmek ancak, başvuru yapılan ilanın mülakat sürecinin tamamlanması yada mevcut başvurunun silinmesi halinde mümkün olacaktır. Başvurunun silinmesi halinde silinen başvurunuza dair tüm hakkınız kaybolacaktır.