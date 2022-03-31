Para yardımı yapılıyor şahsen başvuru yapanların hesabına aktarılacak! e-Devlet başvuru ekranı! Ramazan ayında sosyal yardım ödemesi müjdesi!

Ramazan ayına az bir süre kala yeni destek paketi geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım ödemeleri için SYDV'ye 224 milyon TL ek kaynak verdi. SYDV İlanları başvurusu e-devlet üzerinden alınıyor. İhtiyaç sahibi hanelere sunulan sosyal yardımların nesnel, şeffaf ve hesap verilebilir biçimde gerçekleştiğini vurgulayan Derya Yanık "Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için yardımda bulunuyoruz. Bu doğrultuda SYDV'lere yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktardık." dedi.