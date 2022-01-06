Benzin ve motorinde indirim bekleyenlere müjde! Arabası olan herkesi ilgilendiriyor dev akaryakıt indirimi yapıldı! 15 Şubat'a kadar....
Arabası olanlara duyuru yapıldı. İndirimli akaryakıt almak isteyen sürücülere müjde! Yeni kampanyalar tek tek açıklanıyor. Yeni yılda akaryakıt istasyonlarında indirim furyası başladı. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ile akaryakıt firması BP arasında yapılan anlaşma ile benzin ve motorine indirim geldi. İndirimden faydalanmak isteyenler kampanyanın detaylarını araştırıyor. Dev kampanya 15 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek. Peki ne kadar indirim yapıldı? İşte kampanyanın tüm ayrıntıları....
06.01.2022 21:37
- Son Güncelleme: 06.01.2022 21:37
Benzin ve motorinde indirim bekleyenlere müjde! Arabası olan herkesi ilgilendiriyor dev akaryakıt indirimi yapıldı! 15 Şubat'a kadar akaryakıt istasyonlarına giden 40 TL'lik indirimden yararlanacak. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ile akaryakıt firması BP arasında yeni anlaşma imzalandı ve kampanya duyuruldu. TEB tarafından resmi sitesinden yapılan açıklamada kampanyanın başladığı açıklandı. İşte detaylar...
TEB Kredi Kartları'nızla 1 Ocak- 15 Şubat 2022 tarihleri arasında Bonus üyesi BP İstasyonlarında ayrı günlerde ve tek seferde, 4 defa 150 TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcaması yapanlar SMS ile kampanyaya katılarak 30 TL indirim, CEPTETEB uygulaması üzerinden kampanyaya katılarak 40 TL indirim kazanacak.