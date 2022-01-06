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Haberler Ekonomi Benzin ve motorinde indirim bekleyenlere müjde! Arabası olan herkesi ilgilendiriyor dev akaryakıt indirimi yapıldı! 15 Şubat'a kadar....

Benzin ve motorinde indirim bekleyenlere müjde! Arabası olan herkesi ilgilendiriyor dev akaryakıt indirimi yapıldı! 15 Şubat'a kadar....

Arabası olanlara duyuru yapıldı. İndirimli akaryakıt almak isteyen sürücülere müjde! Yeni kampanyalar tek tek açıklanıyor. Yeni yılda akaryakıt istasyonlarında indirim furyası başladı. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ile akaryakıt firması BP arasında yapılan anlaşma ile benzin ve motorine indirim geldi. İndirimden faydalanmak isteyenler kampanyanın detaylarını araştırıyor. Dev kampanya 15 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek. Peki ne kadar indirim yapıldı? İşte kampanyanın tüm ayrıntıları....

06.01.2022 21:37 - Son Güncelleme: 06.01.2022 21:37
Benzin ve motorinde indirim bekleyenlere müjde! Arabası olan herkesi ilgilendiriyor dev akaryakıt indirimi yapıldı! 15 Şubat’a kadar....

Benzin ve motorinde indirim bekleyenlere müjde! Arabası olan herkesi ilgilendiriyor dev akaryakıt indirimi yapıldı! 15 Şubat'a kadar akaryakıt istasyonlarına giden 40 TL'lik indirimden yararlanacak. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ile akaryakıt firması BP arasında yeni anlaşma imzalandı ve kampanya duyuruldu. TEB tarafından resmi sitesinden yapılan açıklamada kampanyanın başladığı açıklandı. İşte detaylar...

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Benzin ve motorinde indirim bekleyenlere müjde! Arabası olan herkesi ilgilendiriyor dev akaryakıt indirimi yapıldı! 15 Şubat’a kadar....

TEB, akaryakıt firması BP ile yaptığı anlaşma kapsamında yeni bir kampanya başlattı. Buna göre BP'ye gidenlere 40 TL indirim sunulacak.

Benzin ve motorinde indirim bekleyenlere müjde! Arabası olan herkesi ilgilendiriyor dev akaryakıt indirimi yapıldı! 15 Şubat’a kadar....

Bu kampanyadan faydalanmak için şartları da açıklayan TEB, kampanyanın 15 Şubat 2022 tarihine kadar devam edeceğini belirtti.

Benzin ve motorinde indirim bekleyenlere müjde! Arabası olan herkesi ilgilendiriyor dev akaryakıt indirimi yapıldı! 15 Şubat’a kadar....

Yapılan açıklamada "BP İstasyonlarında 4 defa 150 TL ve üzeri alım yaptıktan sonra, 21 Şubat-06 Mart 2022 tarihleri arasında Bonus üyesi BP İstasyonlarında yaptığınız harcamalarda indirim alacak ve bu indirim kartınıza 10 Mart 2022 tarihinde yansıtılacaktır." ifadelerini kullandı.

Benzin ve motorinde indirim bekleyenlere müjde! Arabası olan herkesi ilgilendiriyor dev akaryakıt indirimi yapıldı! 15 Şubat’a kadar....

TEB Kredi Kartları'nızla 1 Ocak- 15 Şubat 2022 tarihleri arasında Bonus üyesi BP İstasyonlarında ayrı günlerde ve tek seferde, 4 defa 150 TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcaması yapanlar SMS ile kampanyaya katılarak 30 TL indirim, CEPTETEB uygulaması üzerinden kampanyaya katılarak 40 TL indirim kazanacak.

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