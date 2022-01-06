Benzin ve motorinde indirim bekleyenlere müjde! Arabası olan herkesi ilgilendiriyor dev akaryakıt indirimi yapıldı! 15 Şubat'a kadar akaryakıt istasyonlarına giden 40 TL'lik indirimden yararlanacak. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ile akaryakıt firması BP arasında yeni anlaşma imzalandı ve kampanya duyuruldu. TEB tarafından resmi sitesinden yapılan açıklamada kampanyanın başladığı açıklandı. İşte detaylar...