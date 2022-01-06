Milyonlarca memur ve emekli merakla bekliyordu! Hazine ve Maliye ve Bakanlığı’ndan yeni maaş genelgesi! Zam oranı kaç oldu?

MECLİSTEN ÇIKACAK YASA SONRASI ORAN 30.95 OLACAK

Bu ilave artış ek protokolle yapıldığı için Meclis'ten yasa çıktıktan sonra oranı yeniden hesaplanacak. Böylece memur ve memur emeklileriyle birlikte tüm artışlarda kullanılacak oran kümülatif olarak yüzde 30,95 olacak.

Bu konuda bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: