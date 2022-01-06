Milyonlarca memur ve emekli merakla bekliyordu! Hazine ve Maliye ve Bakanlığı'ndan yeni maaş genelgesi! Zam oranı kaç oldu?
Son dakika haberleri... Milyonlarca, memur emekli ve sosyal yardım alan vatandaşın maaşına gelen zam sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ilave zam oranını duyurdu. Hazine Maliye Bakanlığı birçok maaş hesaplanmasında kullanılan memur maaş katsayılarıyla ilgili genelgeyi yayımladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ek protokol ile 2.5 puanlık ilave zam oranı Meclis'ten geçtikten sonra uygulanacak. Böylece memur ve memur emeklisi zam oranı kümülatif olarak yüzde 30.95 olarak hesaplanacak. Zamlarda yaşanan kafa karışıklığını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem gideriyor...
Milyonlarca, memur emekli ve sosyal yardım alan vatandaşın maaşına gelen zam sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ilave zam oranını duyurdu. Başkan Erdoğan'ın duyurduğu orana göre en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL olacak ve memurlara yüzde 30,5 oranında zam uygulanacağını açıkladı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası sosyal medyada oranın düştüğü algısı yapıldı. Peki emekli ve memurun zam oranı ne kadar oldu?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kafa karışıklığını gideriyor...
Genelge ile memurların alacakları sosyal yardımlar belirlenirken kıdem tazminatı tavanı da ortaya çıkmış oldu. Ancak genelgede dikkat çeken bir başka nokta ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yüzde 2.5 oranında toplu sözleşmeye yapılan ilave artışın yer almaması oldu.
MECLİSTEN ÇIKACAK YASA SONRASI ORAN 30.95 OLACAK
Bu ilave artış ek protokolle yapıldığı için Meclis'ten yasa çıktıktan sonra oranı yeniden hesaplanacak. Böylece memur ve memur emeklileriyle birlikte tüm artışlarda kullanılacak oran kümülatif olarak yüzde 30,95 olacak.
Bu konuda bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
İLAVE ARTIŞ EKLENECEK
Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye dayanılarak 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplamı üst sınırının belirlendiği "2022 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge" aşağıda yer almaktadır.